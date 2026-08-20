في خطوة غير مسبوقة، طلب قاضي المحكمة المركزية ناصر أبو طه الانتقال من مكان إقامته في جنوب إسرائيل إلى الشمال والعمل هناك قاضياً، وذلك على خلفية تهديدات وأجواء عدائية من قبل جهات إجرامية في المجتمع العربي. جاء ذلك بحسب ما نشره مساء الأربعاء محلل الشؤون االقضائية في القناة العبرية، أفشاي غرينتسايغ.

من وجهة نظر بعض المشتبه بهم والمتهمين الذين حاكمهم أبو طه ، فهو "مذنب" بالعقوبة و"الأذى" الذي لحق بهم نتيجة أحكامه. لذلك، يطالبون بأن تعوّضهم عائلته. إدارة المحاكم قالت: "لن نعلّق".