غارات درعا تضع الأردن وسوريا أمام اختبار.. اعتذار ولجنة للتحقيق

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الخميس، أن الأردن أعرب عن أسفه لمقتل مدنيين في الغارات الجوية التي استهدفت محافظة درعا جنوبي سوريا، مشيرًا إلى أن لجنة أردنية ستتوجه إلى المنطقة للتحقيق في ملابسات الهجمات، في ظل التوتر الذي شهدته العلاقات بين البلدين على خلفيتها.

وقال الشيباني، خلال زيارة لتقديم التعازي إلى عائلات الضحايا، إن دمشق لن تقبل بأن تكون مصدر تهديد لأي دولة أخرى، مؤكدًا أن الدولة السورية ستطالب بحقوق الضحايا، وأن السلطات تتابع القضية منذ وقوعها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ونقلت صحيفة «الثورة» السورية عن الشيباني أن اللجنة المشتركة ستعمل على توضيح ظروف الحادثة، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، واتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار معالجة تداعيات الغارات.

وبحسب السلطات السورية، أسفرت الهجمات عن مقتل سبعة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة وثلاثة رجال، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن إصابة ثلاثة آخرين.

خلاف حول التنسيق وأهداف الغارات

وكانت وزارة الخارجية السورية قد استدعت، الأربعاء، السفير الأردني في دمشق سفيان القضاة، وسلمته مذكرة احتجاج على استهداف مواقع مدنية في درعا، معتبرة أن الغارات نُفذت من دون تنسيق مسبق وشكلت انتهاكًا للسيادة السورية.

في المقابل، أكدت عمّان أن العملية جرى تنسيقها مع الجانب السوري، وأنها استهدفت مواقع لتنظيم «داعش». وجاء ذلك بالتزامن مع اتصال هاتفي بين الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي، أعرب خلاله الأخير عن أسفه العميق لمقتل مدنيين أبرياء، وقدم تعازيه إلى الشعب السوري.

وشدد الصفدي على التزام الأردن بسيادة سوريا ووحدة أراضيها وأمن مواطنيها، مؤكدًا أن أمن سوريا واستقرارها يرتبطان مباشرة بأمن المملكة واستقرارها.

وبحسب موقع «درعا 24»، قال الصفدي إن الغارات استندت إلى معلومات ميدانية، واستهدفت إحباط تهديدات مؤكدة وهجمات كان يجري الإعداد لتنفيذها ضد الأردن. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لفحص تفاصيل العملية ونتائجها، وتعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي لمواجهة التهديدات الإرهابية.

هجوم الكرك في خلفية التصعيد

وتأتي الغارات في أعقاب هجوم مسلح استهدف مشاركين في جنازة قرب كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، وأسفر، وفق التقارير، عن مقتل تسعة أشخاص. وربطت السلطات الأردنية منفذي الهجوم بتنظيمات تنشط في جنوب سوريا، وقدمت الضربات الجوية باعتبارها إجراءً لإحباط تهديدات أمنية مرتبطة بالهجوم.

وفي خطوة تعكس مساعي احتواء التوتر، استؤنفت، الأربعاء، حركة المسافرين والبضائع عبر معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن، بعد إغلاقه على خلفية الغارات الجوية. ويُعد المعبر المنفذ البري الوحيد بين البلدين المخصص لحركة المسافرين والتجارة.