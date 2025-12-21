أب متعلّم يحتجز طفله المصاب بالتوحّد 10 سنوات في ظروف غير إنسانية

هزّت واقعة إنسانية مأساوية مدينة أجدابيا شرق ليبيا، وأثارت صدمة وغضبًا واسعَين في أوساط الرأي العام، بعد كشف قيام أب باحتجاز طفله المصاب باضطرابات طيف التوحّد داخل غرفة مهجورة لمدة عشر سنوات، دون أن يرى ضوء الشمس طوال تلك الفترة.

وبحسب مصادر أمنية، بدأت فصول القضية عقب ورود معلومات دقيقة إلى فرع جهاز المباحث الجنائية في أجدابيا تفيد بتعرض طفل يُدعى قصي، من مواليد عام 2015، لمعاملة قاسية واحتجازه في ظروف غير إنسانية داخل مكان معزول.

وبعد التأكد من صحة البلاغ، إثر عمليات تحرٍ ومتابعة مكثفة، داهمت قوة أمنية موقع الاحتجاز، لتُفاجأ بوجود الطفل جالسًا داخل غرفة صغيرة ملحقة بحظيرة دواجن تقع خارج نطاق المسكن الرئيسي للأسرة.

وأفادت البيانات الرسمية وشهادات شهود عيان بأن الطفل عاش معزولًا تمامًا عن العالم منذ سنواته الأولى، ولم يتعرّض لأشعة الشمس مطلقًا، في ظروف قاسية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الآدمية، ما انعكس بشكل خطير على حالته الجسدية والمعرفية والنفسية.

وكشفت التحقيقات أن والد الطفل شخص متعلّم ويعمل في أحد المرافق التعليمية، الأمر الذي فاقم من صدمة الرأي العام وحدّة التفاعل الإعلامي مع القضية.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الأب فورًا، فيما جرى تحرير الطفل ونقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية والنفسية اللازمة، حيث وُصفت حالته الصحية والنفسية بالحرجة.

وأكدت الجهات المختصة فتح تحقيق شامل في الواقعة، وسط مطالبات شعبية وحقوقية بمحاسبة المسؤولين وضمان حماية الطفل ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.