أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تمكن من العثور على رفات رئيس الرقباء يهودا كاتس، أحد جنود معركة السلطان يعقوب، وتحديد هويته، منهياً بذلك ملف آخر مفقودي المعركة التي وقعت خلال حرب لبنان الأولى عام 1982.

هذا وتم العثور على الرفات خلال عملية خاصة نفذت الليلة الماضية، واستندت إلى معلومات استخبارية. وأفاد مصدر مطلع لـi24NEWS بأن بعثة عسكرية رسمية أبلغت عائلة كاتس بالعثور على الرفات والنتائج الجديدة.

وكان كاتس، الذي لم يكن يفصله عن إنهاء خدمته العسكرية سوى عشرة أيام، آخر جندي من بين مفقودي معركة السلطان يعقوب التي تُعد من أكثر المعارك صعوبة وإثارة للجدل في تاريخ الجيش الإسرائيلي.

معركة السلطان يعقوب

وقعت المعركة ليل وصباح 11 يونيو/حزيران 1982، في اليوم السادس من حرب لبنان الأولى، وقبل ساعات قليلة من إعلان وقف إطلاق النار.

وشهدت المعركة خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى وقوع عدد من الجنود في الأسر وفقدان ثلاثة جنود ظل مصيرهم مجهولاً لعقود.

وكانت إسرائيل قد استعادت رفات الجندي زكريا باومل في أبريل/نيسان 2019، بعد عملية أطلق عليها اسم "زمر نوجا"، قبل أن تُعاد رفات الجندي تسفي فيلدمان إلى إسرائيل في مايو/أيار 2025، إثر عملية استخبارية معقدة في الأراضي السورية.

ومع تحديد هوية رفات يهودا كاتس، يُغلق أحد أقدم ملفات المفقودين في تاريخ الجيش الإسرائيلي، بعد أكثر من أربعة عقود على المعركة التي بقيت تفاصيلها ومصير جنودها حاضرة في الذاكرة الإسرائيلية.