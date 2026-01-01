حلب تشهد هجومًا انتحاريًا على الشرطة وسط استنفار أمني

دوّى انفجار عنيف، اليوم، في منطقة باب الفرج وسط مدينة حلب، تبيّن أنه ناتج عن هجوم انتحاري استهدف دورية للشرطة أثناء مرورها في المكان.

وبحسب مصادر محلية، أقدم المنفذ على تفجير نفسه بالقرب من الدورية، ما أسفر عن مقتله ومقتل أحد عناصر الشرطة، إضافة إلى ورود معلومات أولية عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة. وعلى إثر ذلك، هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع، وفرضت القوى الأمنية طوقًا أمنيًا مع إغلاق مؤقت للمنطقة، فيما جرى نقل المصابين إلى مشافٍ قريبة.

ولا تزال الحصيلة النهائية للضحايا غير مؤكدة حتى الآن، في ظل استمرار التحقيقات للكشف عن ملابسات الهجوم والجهة المسؤولة عنه.

ويأتي هذا الحادث في ظل تدهور أمني تشهده عدة مناطق سورية، وسط تحذيرات من تصاعد نشاط خلايا متشددة تستغل الهشاشة الأمنية لتنفيذ هجمات تهدد سلامة المدنيين واستقرار المدن.