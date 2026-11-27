يواصل العنف والجريمة حصد الأرواح في المجتمع العربي في إسرائيل، مع تسجيل جريمة قتل جديدة فجر اليوم الجمعة، راحت ضحيتها شابة تبلغ من العمر 19 عامًا من مدينة اللد، إثر تعرضها لإطلاق نار في مدينة بئر السبع بمنطقة النقب.

وبحسب المعلومات المتوفرة، أُصيبت الشابة بجروح بالغة الخطورة جراء إطلاق النار، حيث وصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت لها الإسعافات الأولية، ثم جرى نقلها إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، إلا أن محاولات إنقاذ حياتها لم تنجح، وأُعلن عن وفاتها متأثرة بجراحها.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، فيما تشير الشبهات الأولية إلى أن خلفيتها جنائية.

213 قتيلًا منذ مطلع العام

ومع جريمة القتل الجديدة، ترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 213 قتيلًا منذ بداية عام 2026، وفق المعطيات الواردة في الإحصائية الأخيرة.

وتشير المعطيات إلى أن 175 شخصًا قُتلوا جراء إطلاق النار، و11 جراء حوادث طعن، و7 في حرائق، فيما سُجلت حالة قتل واحدة نتيجة الدهس. كما تضم قائمة الضحايا 17 امرأة وفتاة، إضافة إلى 10 أشخاص قُتلوا برصاص الشرطة.

ورغم تسجيل انخفاض بنسبة 9.4% مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي، التي شهدت 234 قتيلًا، فإن استمرار سقوط الضحايا يعكس عمق أزمة العنف والجريمة واتساع دائرة الخطر التي تطال مختلف شرائح المجتمع.

نزيف دم لا يتوقف

لم تعد جرائم القتل حوادث منفصلة، بل باتت مشهدًا متكررًا يهدد حياة المواطنين ويزرع الخوف في البلدات العربية في إسرائيل. وبين إطلاق نار وطعن وانفجارات، تتواصل خسارة الأرواح، فيما تبقى العائلات أمام ألم الفقد، ويظل مطلب توفير الأمن والأمان ومكافحة الجريمة ومحاسبة المتورطين في صدارة مطالب المواطنين.