الصدمة في حماس والتهديدات لإسرائيل ؛ أبو مازن: "اغتيال هنية - عمل جبان"

أثار اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ضجة كبيرة في جميع أنحاء العالم، وخاصة داخل المنظمة. وقال سامي أبو زهري المسؤول الكبير في المكتب السياسي في لقاء تلفزيوني صباح اليوم (الأربعاء) مع تلفزيون العربي القطري: "ننعى القائد الكبير والشهيد إسماعيل هنية".

وقال أيضًا: "هذه ضربة كبيرة، تحاول إسرائيل كسر عزيمة الشعب الفلسطيني وحماس - لكن هذه منظمة قوية، لا يمكن كسرها نتيجة لهذه الضربات. حماس فكرة - والفكرة لا تموت بإغتيال الأشخاص. لقد ضحينا بالفعل بكبار قادتنا في الماضي - أحمد ياسين والرنتيسي وشحادة والعاروري وغيرهم - لكن الحركة ما زالت أقوى. لن نتأثر بمثل هذه الهجمات وسنواصل طريقنا"

وأشار في ختام حديثه إلى ما تردد عن مسؤولية إسرائيل عن عملية الاغتيال: "رسالتنا للأمة العربية أن اليوم قد حانت ساعة الحقيقة، وهذه حرب ضد إسرائيل وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤوليتهم في هذه المعركة. ونحن مستعدون لدفع ثمن مثل هذه الهجمات، لأننا في معركة مفتوحة لتحرير القدس. وعلى إسرائيل أن تفهم أن الثمن الذي ندفعه لن يكسر عزيمتنا. وسنترك للمسؤولين في ايران استيضاح تفاصيل الهجوم. ونؤكد على أن إسرائيل يجب أن تعلم أن تصرفاتها الحمقاء ستقودها إلى الهاوية".

وأدان رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن بشدة مقتل هنية ووصفه بأنه "عمل جبان يؤدي إلى تطور خطير". كما دعا أبو مازن الفلسطينيين إلى "الوحدة والصبر والوقوف بثبات ضد إسرائيل".

كما أدان مستشار أبو مازن محمود الهباش: "هذه جريمة أخرى يرتكبها الاحتلال. نحن نرى في موت كل فلسطيني خسارة، ناهيك عن شخصية قيادية بحجم هنية".

ومن بين الدول التي ردت على عملية الاغتيال تركيا وروسيا اللتان أدانتا العملية. وفي أنقرة قالوا: "ندين اغتيال إسماعيل هنية في طهران". وزعم نائب وزير الخارجية الروسي: "هذا اغتيال سياسي غير مقبول سيؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات في المنطقة".

وفي الوقت نفسه، علق محمد الهندي، أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي، على اغتيال هنية، وكتب على حسابه X: "نبكي على موته - في انتظار التحقيق".

