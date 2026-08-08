تطور خطير في مرض جو بايدن.. نجله يتحدث عن انتشار السرطان

كشف هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، عن تدهور الحالة الصحية لوالده، مشيرًا إلى أن مرض السرطان الذي يعاني منه تفاقم وانتشر إلى العظام وأجزاء أخرى من الجسم.

وقال هانتر بايدن، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، إن رؤية تدهور حالة والده أمر مؤلم، موضحًا أن السرطان "انتشر وأصبح في العظام وأماكن أخرى"، وأن الوضع الصحي بات صعبًا للغاية.

وأضاف أن والده لا يزال حاضرًا ونشطًا داخل الأسرة، واصفًا إياه بأنه «أفضل أب وأفضل جد وأفضل زوج»، رغم تدهور حالته الصحية.

إصابة بسرطان البروستاتا

وكان جو بايدن قد أعلن في مايو/أيار 2025 إصابته بنوع عدواني من سرطان البروستاتا، بعد خضوعه لفحوصات طبية أظهرت وجود المرض.

ومنذ الكشف عن إصابته، تركزت الأنظار على الحالة الصحية للرئيس الأميركي السابق، الذي أنهى ولايته في 20 يناير/كانون الثاني 2025.

وكان بايدن قد انسحب من السباق الرئاسي في يوليو/تموز 2024، قبل أن تحل نائبته آنذاك كامالا هاريس مكانه كمرشحة عن الحزب الديمقراطي، لكنها خسرت الانتخابات أمام الرئيس دونالد ترامب.

وتأتي تصريحات هانتر بايدن لتسلط الضوء مجددًا على الوضع الصحي للرئيس الأميركي السابق، في ظل استمرار علاجه من المرض الذي وصف عند تشخيصه بأنه من الأنواع العدوانية من سرطان البروستاتا.