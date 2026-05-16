شهدت منطقة بيت شيمش قرب القدس، مساء السبت، انفجاراً قوياً أثار حالة من القلق والهلع بين السكان، بعد سماع دوي هائل ورصد كرة نار كبيرة في السماء، ما دفع كثيرين للاعتقاد بوقوع حادث أمني أو هجوم مفاجئ.

وبعد وقت قصير، تبيّن أن مصدر الانفجار يعود إلى تجربة مخططة نفذتها شركة “تومر” الإسرائيلية الحكومية المتخصصة في تصنيع المحركات الصاروخية لصالح المنظومة الدفاعية الإسرائيلية.

وذكرت الشركة أن التجربة أُجريت بشكل مسبق ووفقاً للخطة الموضوعة، مؤكدة أن الاختبار انتهى بنجاح، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بطبيعة التجربة.

وتعد “تومر” من أبرز الشركات العاملة في تطوير محركات الصواريخ في إسرائيل، بما يشمل أنظمة تستخدم في صواريخ “حيتس” المضادة للصواريخ ومنصات إطلاق الأقمار الصناعية.

وأثار الانفجار تساؤلات بين السكان بسبب عدم صدور تحذير مسبق، رغم أن مثل هذه الاختبارات عادة ما تكون مصحوبة بإشعارات للسكان في المناطق القريبة بسبب شدة الأصوات والانفجارات الناتجة عنها.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الحادث.