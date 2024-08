الولايات المتحدة وقوات الأمن العراقية تبدأ عملية مشتركة تستهدف تنظيم داعش

نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية وقوات الأمن العراقية، صباح اليوم (السبت)، مداهمة مشتركة في غرب العراق في إطار عملية ضد تنظيم داعش المتطرف.

قُتل خلال العملية 15 عنصراً من عناصر التنظيم، حيث كان عناصر تنظيم الدولة الإسلامية مسلحين بعدد كبير من الأسلحة والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة. وليس هناك ما يشير إلى سقوط ضحايا بين المدنيين.

استهدفت هذه العملية قادة داعش من أجل تعطيل وإضعاف قدرة المنظمة المتطرفة على تخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المواطنين العراقيين، وكذلك ضد المواطنين الأميركيين والحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

قامت القيادة المركزية الأمريكية، بنشر تحديث عن الحدث تغريدة على منصة X ذكرت فيها ما يلي: "لا يزال تنظيم داعش يمثل تهديدًا للمنطقة ولحلفائنا وكذلك لوطننا. وستواصل القيادة المركزية الأمريكية، إلى جانب التحالف وشركائنا العراقيين، ملاحقة هؤلاء الإرهابيين بقوة. وسنقدم المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة."

