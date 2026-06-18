قُتل خالد وحنان جمل، البالغان من العمر 62 و50 عامًا، فجر اليوم الخميس، إثر تعرضهما لإطلاق نار في مدينة قلنسوة وسط إسرائيل أثناء توجههما إلى مكان عملهما، في حادثة أثارت حالة من الصدمة في المدينة.

وأُعلن عن وفاة الرجل في موقع الحادث، فيما نُقلت المرأة إلى مستشفى مئير في كفار سابا وهي في حالة خطيرة، قبل أن يعلن الطاقم الطبي لاحقًا وفاتها متأثرة بإصابتها.

police spokeman

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا في ملابسات الجريمة، وتشير التقديرات الأولية إلى أن الخلفية قد تكون مرتبطة بخلاف على أراضٍ في المدينة، كان يخضع سابقًا لاتفاق تهدئة مؤقت، قبل أن يُسجل خلال الأيام الأخيرة تصعيد جديد بعد إصابة رجل في حادث إطلاق نار

جريمة القتل في قلنسوة تمثل تصعيدًا خطيرًا إضافيًا في موجة العنف المستشرية في المجتمع العربي، والتي حصدت أرواح 122 شخصًا منذ بداية العام. فقط في الأيام الأخيرة أُطلقت النار وأصيبت شابة معروفة بجروح خطيرة في مقهى بيافا خلال بث مباشر على تيك توك، وفي الأسبوع الماضي عُثر على زيدان أبو عامر بدون روح في غابة في الرملة على خلفية نزاع داخلي.