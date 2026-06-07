خطوة تاريخية.. صوماليلاند تفتتح سفارتها في القدس الأسبوع المقبل

يستعد رئيس صوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد اللهي لإجراء زيارة رسمية إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، في خطوة تُعد محطة بارزة في مسار العلاقات بين الجانبين منذ الإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية بينهما.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، ستُجرى الزيارة بين 15 و17 يونيو الجاري، ومن المقرر أن تشهد افتتاح سفارة صوماليلاند في القدس، في خطوة تعكس مستوى متقدماً من التعاون السياسي والدبلوماسي.

كما يتوقع أن يعقد الرئيس عبد اللهي لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بينهم إسحاق هرتسوغ وبنيامين نتنياهو، لبحث ملفات التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ظل سعي صوماليلاند إلى تعزيز حضورها الدولي وتوسيع شبكة علاقاتها الخارجية، بينما ترى إسرائيل في تطوير العلاقات مع دول ومناطق القرن الإفريقي جزءاً من استراتيجيتها الدبلوماسية في المنطقة.