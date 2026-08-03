صفقة سلاح لجندي احتياط تكشف شبكة خطيرة لترويج المخدرات داخل قواعد الجيش الإسرائيلي

سرقة السلاح التي كشفت الكثير للشرطة: قُدِّم اليوم (الاثنين) لائحة اتهام ضد جندي احتياط بتهمة الاتجار بالسلاح، بعد أن سرق بندقية M16 من جندي آخر في القاعدة وباعها لمجرم معروف لدى الشرطة. في ختام تحقيق مشترك للواء الشمالي في الشرطة وشرطة الجيش (الشرطة العسكرية)، قُدِّمت كما ذُكر لائحة اتهام ضد ثلاثة متهمين: جندي احتياط، المجرم الذي اشترى السلاح، ومشتبه آخر.

من التحقيق يتبين أن جندي الاحتياط، البالغ من العمر 30 عامًا، سرق بندقية M16 من جندي خدم معه في القاعدة العسكرية شمال البلاد. تم توثيقه وهو يغادر القاعدة بالسلاح، ولاحقًا باعها في محطة وقود في منطقة الشمال لمجرم معروف لدى الشرطة.

لكن تحقيق الاتجار بالسلاح كشف عن قضية إضافية: بعد تفريغ هواتف المشتبه بهم اكتشف المحققون أن مشتري السلاح وشريكه أداروا شبكة لتوزيع المخدرات على قواعد الجيش الإسرائيلي في الشمال، من بينها لجنود.

كما تبين من التحقيق أن شقيق جندي الاحتياط، ضابط برتبة رائد في الجيش الإسرائيلي ويحمل رخصة للقنب الطبي، باع القنب الذي وصف له لأحد المتهمين في القضية. اليوم قُدم لائحة اتهام ضد جندي الاحتياط واثنين من شركائه. أما شقيقه، الضابط برتبة رائد في الجيش الإسرائيلي، فمن المتوقع أن تُقدم ضده لاحقًا لائحة اتهام منفصلة.