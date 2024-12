رئيس منظمة الصحة العالمية: "كدت أن أصاب بالهجوم الإسرائيلي في اليمن"

قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس (الجمعة)، إنه غير متأكد مما إذا كان سينجو من الهجوم الجوي الذي نفذته إسرائيل على مطار صنعاء يوم الخميس الماضي. ووفقا له، فإن الانفجارات التي هزت المبنى كانت تصم الآذان لدرجة أنه حتى بعد يوم من وقوع الحدث، لا تزال أذناه تطنان.

ووصف تيدروس الناس "يركضون في حالة من الفوضى" بعد حوالي أربعة انفجارات. أحد الانفجارات بالقرب من صالة المغادرة حيث كان يجلس. وقال لرويترز "لم أكن متأكدا من قدرتي على البقاء على قيد الحياة لأنها كانت قريبة جدا وعلى بعد أمتار قليلة من مكاننا." "كان من الممكن أن يؤدي الانحراف الطفيف إلى إصابة مباشرة." وأصيب أحد أفراد طاقم الطائرة التابعة لوفد المنظمة.

