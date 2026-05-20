أعلنت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية Israel Aerospace Industries عن كشف نظام جديد يحمل اسم DIAMOND، وهو حل متقدم للحرب البحرية الموزعة يهدف إلى تعزيز قدرات الهجوم والدفاع لدى الفرقاطات عبر مفهوم تشغيل هجين ومعياري.

وبحسب بيان الشركة، يقوم النظام على توسيع قدرات السفن الحربية من خلال وحدات قتالية معيارية تُثبت على سفن مرافقة صغيرة تعمل إلى جانب الفرقاطة، مع إمكانية التحكم بها عن بُعد بشكل كامل من السفينة الرئيسية ودمجها مع أنظمة الرادار وإدارة النيران، بما يتيح توسيع نطاق العمليات دون الحاجة لبناء منصات بحرية جديدة.

ويعتمد الحل على بنية “توصيل وتشغيل” (Plug-and-Play) تسمح بدمج مجموعة من الأنظمة القتالية، بما في ذلك ذخائر متسكعة، وصواريخ دقيقة، وأنظمة دفاع جوي متقدمة، إضافة إلى قدرات مضادة للطائرات المسيرة، ما يتيح تنفيذ مهام هجومية ودفاعية بشكل متزامن.

وأكدت الشركة أن الوحدات المرافقة يمكن تهيئتها ونشرها أو استبدالها خلال ساعات، بما يمنح القوات البحرية مرونة تشغيلية عالية واستجابة سريعة لمتطلبات الميدان، إلى جانب تقليل التكاليف وتسريع جاهزية الأساطيل.

ويهدف النظام الجديد، بحسب الشركة، إلى دعم التحول في مفاهيم القتال البحري نحو تشكيلات مرنة ومترابطة قادرة على توسيع نطاق القوة النارية والقدرة على البقاء في البيئات البحرية المعقدة.