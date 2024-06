الاستعدادات ليوم القدس: حماس تدعو ليوم غضب بسبب مسيرة الإعلام

رغم الوضع الأمني المتوتر، تجري في مدينة القدس اليوم مسيرة الأعلام والتي تقام سنويا في الإطار الإحتفالات بإعلان إسرائيلي عن توحيد المدينة بشقيها الشرقي والغربي بعد احتلالها قبل 57 عاما، وستمر المسيرة من منطقة باب العامود حتى تصل الى باب حائط المبكي. وتتواجد قوات شرطية اسرائيلية كثيفة في كل مناطق المدينة.

وفي إطار ذلك دعت حماس إلى يوم غضب بسبب مسيرة الأعلام وقالت: "ندعو شعبنا في كل مكان وخاصة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفي مناطق إسرائيل إلى التصدي لمخططات الاحتلال فيما يتعلق بالمسجد الأقصى وتحويل اليوم إلى يوم الغضب والنصرة للمسجد الأقصى ويوم للنضال ضد العدوان الصهيوني".

https://twitter.com/i/web/status/1798255925817647182