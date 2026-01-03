نتنياهو وساعر يشيدان بالقيادة التاريخية لترامب لعمليته "الشجاعة والبارعة" في فنزويلا

أشاد رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيليان نتنياهو وساعر بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب العملية الناجحة التي جرت، اليوم السبت للقبض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حيث أشاد بنيامين نتنياهو بـ"القيادة الجريئة والتاريخية لترامب في سبيل الحرية والعدالة". وأضاف "أحيي عزمكم الحاسم والعمل الرائع لجنودكم البواسل".

ومن جهته كتب جدعون ساعر، كبير الدبلوماسيين الإسرائيليين، على وسائل التواصل الاجتماعي: "تشيد إسرائيل بالعملية الأمريكية، بقيادة الرئيس ترامب، التي لعبت دور قائد العالم الحر". وأضاف: "في هذه اللحظة التاريخية، تقف إسرائيل إلى جانب الشعب الفنزويلي المُحب للحرية، الذي عانى تحت وطأة استبداد مادورو غير الشرعي".

وتابع: "ترحب إسرائيل بإزاحة الديكتاتور الذي قاد شبكة من المخدرات والإرهاب، وتأمل في عودة الديمقراطية إلى البلاد وفي إقامة علاقات ودية بين البلدين".وصدر البيان بعد ساعات من القبض على مادورو وزوجته في عملية ليلية.

وقال ترامب للصحفيين في منتجعه مارالاغو: "كان هذا أحد أكثر العروض إثارةً وفعاليةً وقوةً للقوة والكفاءة العسكرية الأمريكية في التاريخ الأمريكي".