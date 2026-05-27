دعا وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلى وقف الهجرة إلى فرنسا بصيغتها الحالية، مقترحًا فرض تجميد لمدة ثلاث سنوات على الهجرة القانونية، في تصريحات تعكس تصاعد الجدل السياسي حول ملف الهجرة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال دارمانان، في مقابلة مع صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الفرنسية، إن فرنسا “بلغت حدود قدرتها على الاستيعاب والاندماج”، معتبرًا أن البلاد بحاجة إلى إعادة صياغة سياساتها المتعلقة بالهجرة والإقامة.

واقترح الوزير الفرنسي تعديل القواعد الحالية بحيث لا تمنح تصاريح العمل للأجانب حق لمّ شمل العائلات تلقائيًا، رغم إقراره بأهمية العمالة الأجنبية لبعض القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على اليد العاملة القادمة من الخارج.

كما دعا إلى تعديل الدستور الفرنسي لإقرار حصص إلزامية للهجرة، بدل النظام الحالي القائم على حصص توجيهية غير ملزمة، مؤكدًا دعمه لفكرة إجراء استفتاء شعبي حول سياسة الهجرة في البلاد.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه ملف الهجرة حضورًا متزايدًا في النقاش السياسي الفرنسي، مع تصاعد الضغوط المرتبطة بقضايا الاندماج والأمن والهوية الوطنية، واقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027.

وفي الشأن السياسي الداخلي، أشار دارمانان إلى أنه لم يحسم بعد قراره بشأن الترشح للرئاسة، موضحًا أنه سيتخذ موقفه لاحقًا “وفقًا لمصلحة الدولة”.

كما أعرب عن دعمه لرئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوار فيليب، واصفًا إياه بأنه “الأفضل موقعًا حاليًا” لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما وصف رئيس الوزراء السابق غابريال أتال بأنه يمثل تيار “الاشتراكية الديمقراطية التقدمية”، بينما اعتبر أن برونو روتايو يمثل اليمين المحافظ في فرنسا.