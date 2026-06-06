فجر متوتر في الخليج.. الكويت والبحرين تتصديان لهجمات صاروخية إيرانية

أعلنت السلطات في الكويت والبحرين فجر السبت اعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، في تصعيد جديد للتوترات الأمنية التي تشهدها منطقة الخليج.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع أهداف معادية، موضحة أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في بعض المناطق نتجت عن عمليات الاعتراض، وداعية المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

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وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية تفعيل صافرات الإنذار بالتزامن مع عمليات اعتراض جوي، وحثّت المواطنين والمقيمين على متابعة التعليمات الرسمية والتوجه إلى الأماكن الآمنة عند الضرورة.

من جانبها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اعتراض عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي قالت إنها أُطلقت باتجاه دول خليجية ومحيط مضيق مضيق هرمز، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات في صفوف القوات الأمريكية.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، مؤكداً أن الهجمات جاءت رداً على عمليات عسكرية أمريكية استهدفت مواقع داخل إيران.

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ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف من انعكاساتها على أمن الملاحة البحرية واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وسط دعوات دولية متزايدة لاحتواء التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي.