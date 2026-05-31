أزمة جديدة لبن غفير.. ضابطة شرطة تتهمه بعرقلة ترقيتها وتتوجه إلى القضاء

ضابطة شرطة أخرى تقدمت هذا الصباح (الأحد) بالتماس للمحكمة العليا ضد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بدعوى أنه يعيق ترقيتها. المتقدمة بالالتماس، المقدم رؤوت روزنبرغ من قسم الاستشارات القانونية للشرطة، تم اختيارها لمنصب رئيسة قسم الأضرار وكان من المفترض أن تتم ترقيتها إلى رتبة عقيد.

وفقًا لالتماس، رغم أن إجراءات التعيين اكتملت، يرفض الوزير بن غفير منذ تسعة أشهر التوقيع على التعيين الرسمي وبذلك يعرقل الخطوة.

في شهر فبراير الماضي، أمرت المحكمة المركزية بن غفير بمنح رتبة نائب-مقدم للشرطية رقيب أول رينات سابان. وقد حُكم في القرار بأن رفض الوزير يتعارض مع موقف الجهات المهنية وعلى رأسهم المفتش العام، وأن لهذا الموقف يجب إعطاء الوزن الكبير: "عدم معقولية متطرفة تبرر التدخل".

المقدم سبان، مساعدة رئيس قسم التحقيقات التي أدلت بشهادتها في محاكمة ملفات الألاف الجارية ضد نتنياهو، قالت في جلسة حول ترقيتها: "ما حدث لي في السنة الأخيرة لا يُعقل، هناك تنفيذ لتهديد - 'اعلموا أنه إذا تعاملتم مع ملفات معينة فهذا هو الثمن الذي ستدفعونه، هناك ثمن شخصي أدفعه والمحققون لا يجوز أن يخافوا".