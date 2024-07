كيف ردت القيادة الدرزية في سوريا ولبنان على الهجوم الصاروخي في مجدل شمس؟

أصدر الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في سوريا الشيخ حكمت الهاجري بيانا الليلة الماضية (السبت) أدان فيه بشدة الهجوم على مجدل شمس وطالب المؤسسات الدولية بالعمل على معاقبة المسؤولين عن مقتل الأطفال والصبيان في الهجوم الصاروخي.

ولم يذكر البيان بصورة واضحة اسم حزب الله، لكنها شديدة اللهجة وغير عادية، حيث أن الحدث وضع العلاقات بين حزب الله والطائفة الدرزية في مأزق شديد، رغم نفيه المسؤولية عن الهجوم، وتعتبر علاقة حزب الله مع الطائفة الدرزية في سوريا ولبنان قوية ولها أهمية كبيرة بالنسبة له، حيث ينشط حزب الله في سوريا في محيط المناطق التي تعيش بها الطائفة الدرزية.

من جانب آخر، وبعد نفي حزب الله المسؤولية عن الحدث قال القيادي الدرزي وليد جنبلاط في تغريدة :" "خالص التعازي للضحايا وعائلاتهم والسكان كافة. . إن إستهداف المدنيين أمر غير مقبول ومدان، سواء في الجولان أو في جنوب لبنان. ومن الضروري منع توسع الحرب والتوصل إلى وقف فوري للعدوان".

وشدد جنبلاط :"نحذر بأن العدو الإسرائيلي يعمل منذ فترة طويلة لإشعال صراعات وتقسيم المنطقة. إنه يرفع رأسه مجددا. ونحن نقف في الحراسة إلى جانب المقاومة وكافة مقاتلي المقاومة الذين يواجهون الجرائم والاحتلال الإسرائيلي".

السياسي الدرزي المقرب من حزب الله وئام وهاب طالب بتغريدة بالتحقيق بما جرى، فهو لم يتقبل تلقائيا نفي حزب الله وقال :"مجدل شمس التي حافظت على هويتها وعروبتها وولائها لسوريا- تدفع اليوم ثمنا باهضا. تعازينا لشعبنا ولأهالي القتلى. سنعرف لاحقا ما جرى". وتابع وهاب :"دماؤنا ليست رخيصة. نطالب بتحقيق مستقل بمشاركة الأمم المتحدة لكشف ملابسات المذبحة في مجدل شمس".

