سوريا: جدل بعد تداول اسم مدير الصندوق السيادي وحذف المعلومات لاحقًا

أثار منشور متداول نُسب إلى وزير الأوقاف جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية، بعد أن أشار إلى هوية مدير الصندوق السيادي السوري، مرفقًا بصورة له إلى جانب الوزير، قبل أن يتم حذف المنشور لاحقًا دون صدور أي توضيح رسمي.

وبحسب ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المنشور أشار إلى أن مدير الصندوق السيادي هو شخص يُعرف بلقب “أبو مريم الأسترالي” واسم “إبراهيم سكرية”، إلا أن هذه المعلومات لم تصدر في بيان رسمي أو إعلان حكومي موثق، كما لم يتم تأكيدها من الجهات المعنية.

ويُعد هذا الظهور الأول المتداول علنًا للاسم والصورة المرتبطة بمنصب إدارة الصندوق السيادي، الذي أُنشئ بمرسوم قبل نحو عام، وسط استمرار غياب بيانات رسمية توضح هيكليته الإدارية أو أسماء المسؤولين عنه.

وأعاد هذا التطور تسليط الضوء على حالة الغموض التي ما تزال تحيط بالصندوق، في ظل تساؤلات حول طبيعة النشر غير الرسمي وأسباب حذفه لاحقًا، خاصة أن الصندوق يُفترض أن يلعب دورًا محوريًا في إدارة الأصول العامة والاستثمارات.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي يوضح ملابسات المنشور أو يؤكد أو ينفي ما ورد فيه، فيما يترقب متابعون توضيحات إضافية بشأن هوية إدارة الصندوق وآلية عمله.