أثار ظهور شخصية غير معروفة، تبيّن لاحقًا أنها ليست رجل دين رسمي، جدلًا واسعًا خلال حفل إضاءة المشاعل، بعد أن اعتقد عدد من الحضور أنه الحاخام الأكبر.

ووفقًا للتقارير، فإن الشخص الذي أثار الارتباك هو أيل تسيونوف، وهو ناشط على منصة تيك توك، اشتهر بنشر مقاطع يظهر فيها بملابس دينية ويقدّم محتوى ذي طابع ديني، ما أدى إلى التباس هويته لدى بعض المشاركين.

وأفادت المعطيات بأن عددًا من الحضور، بينهم شخصيات عامة، توجهوا إليه وطلبوا بركته، ظنًا منهم أنه الحاخام الأول، قبل أن يتضح لاحقًا أنه شخصية غير رسمية.

وفي سياق متصل، أوضحت جهات أمنية أن الشخص تم التعرف عليه منذ دخوله إلى الحفل، وأنه خضع لإجراءات التفتيش المعتادة، مؤكدة أنه لم يدخل المناطق المؤمنة المخصصة لكبار المسؤولين، ولم يشكل أي خطر أمني.

وأثارت الواقعة تفاعلاً واسعًا، في ظل تكرار ظهور الشخصية في مناسبات عامة، ما دفع جهات دينية إلى دراسة سبل التعامل مع حالات الالتباس التي قد تنتج عن مثل هذه الظواهر.