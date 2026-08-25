الشرع يرحّب بشطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

رحّب الرئيس السوري أحمد الشرع بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب شطب اسم بلاده من قائمة الدول التي تموّل الإرهاب وترعاه.

وأشار الشرع إلى أن هذه الخطوة تُعدّ منعطفاً تاريخياً هاماً. وقال:" ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نقطة سوداء وتمزق بايديها صفحة من ماضيها الاليم لتنتطق الى تطوير التاهيل والبناء. ايها الشعب السوري العزيز، لقد رفعت عنكم العقوبات والقيود".