الشرع يرحّب بشطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
ترحيب سوري بقرار ترامب شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، باعتباره خطوة تاريخية
i24NEWS
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رحّب الرئيس السوري أحمد الشرع بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب شطب اسم بلاده من قائمة الدول التي تموّل الإرهاب وترعاه.
وأشار الشرع إلى أن هذه الخطوة تُعدّ منعطفاً تاريخياً هاماً. وقال:" ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نقطة سوداء وتمزق بايديها صفحة من ماضيها الاليم لتنتطق الى تطوير التاهيل والبناء. ايها الشعب السوري العزيز، لقد رفعت عنكم العقوبات والقيود".
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