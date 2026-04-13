في ظلّ استمرار الحرب وتوتر الجبهات الإقليمية، تصادق الحكومة الإسرائيلية على تعيين رومان غوفمان رئيساً جديداً لجهاز الموساد، خلفاً لرئيس الجهاز الحالي دافيد برنيع، على أن يتسلّم مهامه مع نهاية ولاية برنيع خلال الأشهر المقبلة وذلك بعد مصادقة اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا على ترشيحه، وتوقيع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على كتاب التعيين رسميًا رغم الجدل الذي أثار هذا التعيين .

هذا التعيين يأتي في لحظة تُوصَف في إسرائيل بأنها من أخطر المراحل الأمنية التي تمر بها البلاد ،

غوفمان، البالغ من العمر تسعةً وأربعين عاماً، يُعد من أقرب الضباط إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وقد شغل منصب سكرتيره العسكري، وينحدر من خلفية قتالية في سلاح المدرعات، حيث شارك في عمليات ومعارك وأصيب خلالها بجروح، ما قدّمه في الإعلام الإسرائيلي كضابط ميداني، حاسم وقادر على اتخاذ القرارات تحت النار .

لكن طريقه إلى رئاسة الموساد لم يكن سهلاً؛ فقد رافق التعيين جدلا قضائيا وأخلاقيا بعد طرح ملف قديم يتعلّق باستخدام قاصر في عملية تأثير استخبارتيه خلال خدمته العسكرية. هذا الملف دفع لجنة تعيين كبار المسؤولين القضائيين إلى فحص ترشيحه مطوّلاً، وسط تخوّف من التماسات أمام المحكمة العليا قد تطعن في شرعية التعيين

ورغم التحفّظات والانتقادات من داخل المؤسسة الأمنية ومن أطراف حقوقية، اختار نتنياهو المضي في تثبيت غوفمان، في رسالة يعتبرها مراقبون إصراراً على وضع رجل مقرّب من مكتب رئيس الحكومة على رأس أحد أهمّ أجهزة الاستخبارات في إسرائيل، في توقيت تُرسم فيه ملامح المرحلة المقبلة على جبهات غزة، لبنان وإيران.

تعيين غوفمان رئيسا للموساد ، ثمة من يرى بإنه احكم قبضة نتنياهو على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ، بدءا من رئيس الشاباك دافيد زيني ، مرورا بمؤسسة الجيش وتعيين رئيس هيئة الأركان إيال زامير وختامها في الموساد ، قبل أن يحكم بن غفير سيطرته الكاملة على جهاز الشرطة