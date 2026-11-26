أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مقتل مواطنين إيطاليين في هجوم بطائرة مسيّرة إيرانية على الكويت يوم الخميس. وكانت وزارة الدفاع الكويتية قد أدرجتهما في البداية ضمن أربعة مصابين.

قالت ميلوني: «خلال اجتماع المجلس الأوروبي، علمتُ بالمقتل المأساوي لمواطنَين إيطاليَّين في الهجوم الذي وقع في الكويت. وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الحكومة، أُعرب عن بالغ حزني، وأتقدم بخالص تعازيّ إلى أسر الضحايا».

أعلن المتحدث باسم الوزارة الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، أن القوات المسلحة «رصدت عدداً من الطائرات المسيّرة المعادية داخل الأجواء الكويتية» و«تعاملت معها».

وأضاف: «استهدف العدوان الإيراني الشنيع موقعًا حيويًا». وأصابت الشظايا المتساقطة كويتيًا وإيطاليين اثنين وباكستانيًا، كما تسبب الهجوم في أضرار مادية.

قالت مصادر لوكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» إن الإيطاليين الاثنين كانا يعملان لدى شركة راينميتال.

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قدّم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تعازيه عبر منصة إكس. وكتب: «أعرب عن بالغ حزن إسرائيل إزاء الوفاة المأساوية لمواطنَين إيطاليَّين في هجوم بطائرة مسيّرة إيرانية على الكويت».

وأضاف ساعر: «أفكارنا معكم، ونحن نقف إلى جانبكم تضامنًا معكم في هذا الوقت العصيب»، مضيفًا: «إن العدوان الإيراني المستمر بلا رادع يهدد الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وخارجه. ويجب أن يتوقف».

وفي حادث منفصل، أفاد التحالف الذي تقوده السعودية بأن مصفاة نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية في جازان استُهدفت في هجوم حوثي، دون أن يحدد نتائج الهجوم. وحذّر التحالف قائلاً: «إن استهداف المدنيين والمواقع المدنية سيُقابل برد عسكري حازم».