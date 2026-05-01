إنقاذ درامي في العربة: قافز مظلي إسرائيلي يعلق بأسلاك كهرباء أثناء القفز

إصيب إسرائيلي خمسيني هذا الصباح (الجمعة) بعد أن عَلِق على خط ضغط عالٍ وتعرض للصعق الكهربائي خلال قفز حر بمظلة قرب عين ياهف في منطقة العربة جنوب إسرائيل.

فرق شركة الكهرباء التي وصلت إلى الموقع قطعت التيار الكهربائي كي لا يتعرض للأذى، وتم إنقاذه وهو في وعيه. بعد ذلك، نقلته طواقم نجمة داود الحمراء إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع وهو في حالة متوسطة إلى خطيرة.

المسعف من نجمة داود الحمراء، جلعاد دوتان، قال: "رأينا رجلاً في الخمسينات من عمره وهو عالق على أسلاك الكهرباء، وفي وعيه، بعد أن اصطدم بها أثناء طيرانه بمظلة شراعية، فأصيب وتعرض لصعقة كهربائية. مع قوات الإطفاء، صعدت معهم على رافعة وقدمت للمظلي العلاج الطبي وهو لا يزال عالقاً على الأسلاك. بعد أن قمنا بإنقاذه، واصلنا تقديم العلاج الطبي ونقلناه بمروحية إلى المستشفى وحالته متوسطة".