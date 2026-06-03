من يقف وراء الوثيقة المرسلة للنواب العرب ضد القاضي إيلرون؟

نشر أول: تلقى أعضاء الكنيست العرب من جهة في الائتلاف وثيقة طويلة ضد القاضي المتقاعد يوسف إيلرون، في محاولة لإقناعهم بعدم التصويت له في الانتخابات لمنصب مراقب الدولة، هذا ما نشره اليوم (الخميس) لأول مرة مراسل الكنيست في القناة العبرية عميئيل يرحاي.

بين بنود الوثيقة كُتب: "ألرون اتبع نهجًا متشددًا في جرائم العنف، الإرهاب والإخلال بالنظام على خلفية قومية وعنصرية"، "ألرون دعم شطب هبة يزبك من الكنيست الـ23"، "دعا إلى تشديد العقوبة ضد تعدد الزوجات"، و"فرض عقوبة السجن على بدوي يبلغ من العمر 69 عامًا دخل إلى أرض تم إخلاؤها".

تشمل الوثيقة مقالًا نُشر في "هآرتس" ضد إلرون، وقائمة بأحكام قضائية أصدرها ضد مواطنين عرب.

كما هو معلوم، حدثت دراما خلال التصويت لاختيار مراقب الدولة القادم، حيث أنه لم ينجح أي من المرشحين في الحصول على دعم 61 عضو كنيست، كما يقتضي قانون مراقب الدولة.

ظرًا لأن أياً من المرشحين لم يحصل على دعم 61 عضو كنيست على الأقل، ستُجرى جولة تصويت أخرى - وعندها يُعلن كمرشح منتخب من حصل على أغلبية الأصوات، حتى لو كان عددها أقل من 61. في حال حدوث تعادل ستُجرى عمليات تصويت وفرز أصوات متكررة حتى يُحسم القرار.