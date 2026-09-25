سموتريتش في مجد الكروم.. زيارة تحت حراسة مشددة ورفض لمخططات الاستيطان

شهدت منطقة "الروس" الواقعة ضمن نفوذ بلدة مجد الكروم زيارة استفزازية قام بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وسط تحشيد أمني مكثف شمل مئات من أفراد الشرطة وقوات حرس الحدود والوحدات الخاصة ومركبات رش المياه والخيالة، وذلك لعقد اجتماع حزبي واقتصادي لكتلته البرلمانية.

وصرح سموتريتش خلال الزيارة بنقل "تجربة الاستيطان في الضفة الغربية إلى الجليل والنقب"، معلناً استمرار المخططات لإقامة بؤرة استيطانية على أراضي البلدة.

وفي المقابل، أجهض أهالي مجد الكروم الأهداف الاستعراضية للزيارة عبر تجاهل تام لحضور الوزير، مانعين استغلال أي تصعيد أو وقفات احتجاجية في الحملات الانتخابية والتحريض ضد المواطنين العرب.

وأثارت الحراسة المشددة انتقادات واسعة بشأن ازدواجية التعامل الأمني، حيث تساءل الأهالي والفعاليات المحلية عن غياب هذه الحشود الشرطية في مواجهة تفشي الجريمة والعنف في المجتمع العربي.

من جانبها، أكدت اللجنة الشعبية والمجلس المحلي في مجد الكروم رفضهما القاطع لمصادرة الأراضي، معلنين التمسك بالمسارين القانوني والشعبي لحماية ملكية أراضي البلدة.