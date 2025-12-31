رئيس بلدية رهط ضد بن غفير: "مهووس عنيف يشعل المنطقة"

اجتمع رؤساء السلطات البدوية في النقب اليوم (الأربعاء) لجلسة طارئة، على خلفية نشاط الشرطة الإسرائيلية في قرية ترابين وإحراق السيارات في بلدة لهافيم. رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي، عبّر عن معارضة شديدة لحصار القرية مدعياً أن الأمر يتعلق بـ"عقاب جماعي" لقرية كاملة، ويجب معالجة الأمر بشكل محدد ونوعي.

كما عبّر أيضًا رئيس بلدية رهط عن موقفه ضد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وقال إنه "مصاب بجنون العظمة عنيف يريد إشعال وتأجيج الأوضاع بين البدو واليهود". واتهَم ألقريناوي الوزير بأنه "يريد كسب أصوات في سنة الانتخابات على حساب العلاقات التي بُنيت مع رؤساء السلطات المحلية اليهودية في الجنوب".

القريناوي أدان أيضًا إحراق السيارات الذي حدث خلال الليل في بلدة لهافيم، وقال إن رؤساء السلطات البدوية يرغبون في القضاء على الجريمة والعنف في المجتمع البدوي، لكن حملة تطبيق القانون التي تقوم بها الشرطة ليست هي الطريقة لتحقيق ذلك. وهدد رئيس بلدية رهط بإغلاق شارع 40 احتجاجًا إذا استمرت عملية الشرطة كما هي.

في غضون ذلك، دعا عضو الكنيست وليد الهواشلة من حزب "القائمة العربية الموحدة"، الذي شارك أيضًا في المؤتمر، رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو إلى إقالة الوزير بن غفير، مدعيًا أنه "لا يستطيع اتخاذ قرارات بشكل عقلاني".