بعد 17 عامًا من القطيعة.. إسرائيل وفنزويلا تستأنفان العلاقات القنصلية

جددت إسرائيل وفنزويلا العلاقات القنصلية بينهما. إعلان الدولتين عن هذه الخطوة السياسية الهامة يأتي بعد محادثات جرت في الأسابيع الأخيرة بين وزير الخارجية جدعون ساعر ووزير خارجية فنزويلا فيليكس بلاسينسيا. وجاء في البيان المشترك: "تتفق الدولتان على إنشاء آلية تنسيق تتيح تقديم الخدمات القنصلية لمواطنيهما المقيمين في الدولة الأخرى، حسب الحاجة".

في المحادثات تم الاتفاق على إنشاء آلية للتنسيق تتيح تقديم خدمات قنصلية لمواطني البلدين. هذه الخطوة تخلق قناة تنسيق رسمية بين إسرائيل وفنزويلا، اللتين لا تقيمان علاقات دبلوماسية بينهما منذ عام 2009. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق بين إسرائيل وفنزويلا على مواصلة التعاون في إطار جهود الطوارئ وإعادة التأهيل بعد الأضرار التي لحقت بفنزويلا جراء الزلزال.

كما هو معروف، بعثة المساعدة خرجت إلى فنزويلا بعد الزلازل التي وقعت هناك في 24 يونيو. البعثة قادتها وزارة الخارجية وقيادة الجبهة الداخلية، وقدمت مساعدة مهنية لجهود الطوارئ وإعادة التأهيل في الدولة.

وجاء في البيان المشترك: "تعلن حكومتا إسرائيل وفنزويلا أنه عقب زيارة الوفد الإنساني الإسرائيلي إلى فنزويلا إثر الزلزال المزدوج الذي وقع في الرابع والعشرين من يونيو الماضي، واستمرارًا للمحادثات التي جرت بين مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، اتفقت الدولتان على السماح بمواصلة التعاون الفني الثنائي الناجم عن جهود الطوارئ وإعادة التأهيل في أعقاب الزلزال المزدوج".

"كما أن الدولتين تتفقان على إقامة آلية تنسيق تتيح تقديم خدمات قنصلية لمواطنيهما المقيمين في الدولة الأخرى حسب الحاجة. وتقر الحكومتان بأهمية العلاقة بين دولة إسرائيل والجالية اليهودية المقيمة في فنزويلا، والتي تشكل جسراً هاماً للصداقة التاريخية بين الدولتين"، جاء في البيان.

كما هو معروف، أعلنت كولومبيا عن اعترافها بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، بوليفيا أعلنت عن رغبتها في تجديد العلاقات مع إسرائيل، الصداقة مع الأرجنتين مزدهرة، تم افتتاح مكاتب ابتكار بصفة سفارة للإكوادور وكوستاريكا في القدس، والآن فنزويلا تجدد العلاقات القنصلية مع إسرائيل. يبدو أن هذه الخطوات تشير إلى توجه سياسي إيجابي يأتي من دول أمريكا الجنوبية، بعضها كان يُعتبر منذ سنوات من وجهة نظر إسرائيل دولاً معادية.