شهدت قرية "مجد الكروم" تجسيداً لحراك جماهيري وشعبي واسع أثمر عن تفكيك بؤرة استيطانية أقيمت على أراضٍ ذات ملكية خاصة للمواطنين في منطقة "الرُّوس"، عقب ستة أيام متواصلة من الاعتصامات والأنشطة الميدانية المناهضة للاستيطان.

استفزازات متجددة وتصدٍّ شعبي

وعلى الرغم من تفكيك البؤرة وإجلائها بشكل كامل، حاول عدد من المستوطنين اقتحام المنطقة مجدداً بهدف التأجير والاستفزاز. إلا أن العشرات من شبان القرية والأهالي تصدوا لهذه المحاولات، مما أجبر قوات الشرطة التي تواجدت في الموقع على التدخل وإخراج المستوطنين من نطاق الأراضي الخاصة.

شهادة صاحب الأرض: "مُنعت من دخول أرضي وتحت تهديد الاعتقال"

وفي شهادة ميدانية، أكد المواطن سعيد كبت، صاحب الأرض المستهدفة، أنه يمتلك أوراقاً ومستندات رسمية تثبت ملكيته الخاصة لـ 4 دونمات ونصف (ضمن قطعة أرض تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 8,650 متراً مربعاً).

وأوضح كبت أنه تعرض للتضييق والمنع بالقوة من الوصول إلى أرضه طوال فترة تواجد البؤرة الاستيطانية، مشيراً إلى أنه أثناء محاولته التقدم برفقة أحد الصحفيين، تدرّجت التهديدات لتصل إلى التهديد المباشر بالاعتقال والسجن في حال خطى خطوة واحدة نحو أرضه، ولم يتمكن من دخولها إلا بعد إخلاء المكان بالكامل.

استمرار الفعاليات وحذر من قادم الأيام

ولا يزال توافد الأهالي—من شبان ونساء وعائلات—مستمراً إلى منطقة "الرُّوس" لإقامة فعاليات وطنية ورمزية تؤكد تمسكهم بالأرض وسيطرتهم عليها.

من جانبها، أبدت اللجنة الشعبية والمجلس المحلي في "مجد الكروم" مخاوفها من إمكانية استئناف المحاولات الاستيطانية أو إقامة بؤر جديدة في مواقع أخرى داخل حدود القرية عقب انتهاء فترة الأعياد اليهودية، مشددين على استمرار الحراك الشعبي واليقظة الميدانية للحفاظ على الأراضي ومنع أي اعتداءات قادمة.