أعلنت وزارة الخارجية السورية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مستقبل الوجود الروسي في قاعدتي حميميم وطرطوس على الساحل السوري، بعد نحو عام ونصف من المفاوضات والمباحثات المكثفة بين الجانبين.

وقالت الوزارة إن الاتفاق يضع إطارًا لإعادة تنظيم الوجود الروسي على الساحل السوري، مع تولي الجانب السوري إدارة المنشآت المدنية، في حين سيتم إعادة تحديد طبيعة ودور المنشآت العسكرية الروسية.

مراكز تدريب مشتركة

وبحسب مذكرة التفاهم، اتفق الجانبان على تحويل القاعدتين والمنشآت العسكرية المرتبطة بهما إلى مراكز تدريب مشتركة، ضمن صيغة جديدة للوجود والتعاون العسكري بين دمشق وموسكو.

وأوضحت الخارجية السورية أن المذكرة تحدد مهلة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر لاستكمال عملية إعادة التنظيم وإجراء التغييرات المتفق عليها.

ويأتي الاتفاق بعد مفاوضات استمرت لفترة طويلة بشأن مستقبل القواعد الروسية في سوريا، في ظل إعادة ترتيب العلاقات بين دمشق وموسكو ومستقبل الوجود العسكري الروسي على الساحل السوري.

ومن شأن الاتفاق الجديد أن يحافظ على مستوى من التعاون العسكري بين سوريا وروسيا، مع تغيير طبيعة استخدام القواعد والمنشآت الروسية مقارنة بدورها السابق.