أعلنت الإمارات العربية المتحدة توقيع أكبر تعاقد دولي لشراء طائرات النقل العسكري من طراز C-390 Millennium، يشمل 10 طائرات مع خيارات إضافية، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاهزية سلاحها الجوي.

وقال منصور بن زايد آل نهيان إن الصفقة تمثل دفعة نوعية لقدرات القوات الجوية، مشيرًا إلى أنها تعكس الثقة الدولية في المنظومة الدفاعية الإماراتية، وتدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات العسكرية.

وتُعد الطائرة، التي تطورها شركة إمبراير، من أحدث طائرات النقل العسكري متوسطة الحجم، بقدرة حمولة تصل إلى نحو 26 طنًا، مع سرعة ومدى تشغيلي متقدمين، إضافة إلى إمكانية العمل في بيئات تشغيلية صعبة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية إماراتية أوسع لتحديث القدرات الدفاعية، وتعزيز الشراكات الدولية، وتطوير قاعدة صناعية عسكرية محلية قادرة على دعم الأمن الوطني.