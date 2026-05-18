أفادت تقارير إعلامية بأن باكستان عززت وجودها العسكري في السعودية عبر نشر آلاف الجنود وسرب من الطائرات المقاتلة ومنظومات دفاع جوي، في إطار اتفاق دفاعي مشترك بين البلدين، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب مع إيران.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر أمنية وحكومية، يشمل الانتشار العسكري نحو 8 آلاف جندي، إضافة إلى مقاتلات من طراز “JF-17” المطورة بالتعاون مع الصين، إلى جانب طائرات مسيّرة ومنظومة الدفاع الجوي الصينية “HQ-9”.

وأشارت المصادر إلى أن القوات والمعدات تُدار بواسطة طواقم باكستانية، بينما تتولى السعودية تمويل هذا الانتشار، في وقت اعتبرت فيه المصادر أن هذه الخطوة تعكس مستوى متقدماً من التعاون الدفاعي بين الرياض وإسلام آباد.

ويأتي هذا التحرك في ظل اتفاق دفاعي سري بين البلدين ينص على التعاون العسكري المتبادل في حال تعرض أي منهما لهجوم، وسط تقديرات بأن الاتفاق يسمح بزيادة حجم القوات الباكستانية داخل المملكة عند الحاجة.

كما يتزامن الانتشار العسكري مع استمرار الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان للمساهمة في تهدئة التوترات الإقليمية، في ظل الحرب الدائرة مع إيران وتداعياتها الأمنية على منطقة الخليج.