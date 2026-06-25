سُجّل حدث استثنائي الليلة (بين الأربعاء والخميس) في بلدة ترقوميا الفلسطينية القريبة من الخليل، حيث وُجد جندي في الجيش الإسرائيلي بالخدمة النظامية في قلب البلدة وهو مكبّل اليدين ويرتدي زيه العسكري.

آليات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية رصدت الجندي، وبعد ذلك استدعت قوات الأمن. في النهاية تم إنقاذ الجندي من المكان بواسطة شرطة محطة الخليل التابعة للواء "يهودا والسامرة" في الضفة الغربية.

الجندي، من سكان جنوب إسرائيل، نُقل إلى مركز الشرطة في الخليل، حيث بدأت تحقيقات أولية في القضية. ومن التحقيق يتبين أن الجندي وصل إلى المكان على خلفية نزاع جنائي، وأنه لم يكن مسلحًا في ذلك الوقت. وقد أُحيلت القضية لمعالجة الشرطة العسكرية للتحقيقات، التي وصلت إلى المكان لمواصلة التحقيق مع الجندي.