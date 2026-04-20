الإمارات تكشف خلية مرتبطة بإيران: تجنيد سري وتمويل مشبوه يهدد الاستقرار

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عن تفكيك خلية واعتقال عدد من أعضائها، قالت إنها كانت تنشط في أعمال سرية تستهدف “الإخلال بالوحدة الوطنية وزعزعة استقرار الدولة”.

وذكرت الجهات الرسمية في بيان أن التحقيقات أظهرت وجود ارتباطات خارجية للخلية، مشيرة إلى صلات مزعومة بإيران، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا الارتباط.

وأضاف البيان أن أفراد الخلية تورطوا في محاولات لتجنيد شباب داخل الدولة، إلى جانب جمع أموال بطرق غير قانونية وتحويلها إلى جهات خارجية مشبوهة، وفق ما ورد في الاتهامات.

وأكدت السلطات أن الإجراءات الأمنية مستمرة لمتابعة أي أنشطة تهدد الأمن الداخلي، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف استقرار البلاد أو تمس تماسكها الاجتماعي.