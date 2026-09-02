غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان.. استهداف حزب الله بعد هجوم بالمسيّرات

شهد جنوب لبنان منذ ساعات الليل سلسلة من الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي، بالتزامن مع تحركات عسكرية على عدد من البلدات الحدودية، وذلك بعد إطلاق مسيّرات مفخخة باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة علي الطاهر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق خلال ساعات الليل مسيّرتين مفخختين باتجاه قواته في منطقة علي الطاهر، مشيرًا إلى أن الجنود تمكنوا من إسقاط إحداهما، من دون تسجيل إصابات في صفوفهم. وأضاف أن سلاح الجو شن، ردًا على ذلك، ضربات استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة النبطية، قال إنها كانت تستخدم للتخطيط وتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين في إسرائيل.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق شمال إسرائيل، بعد رصد هدف جوي يُعتقد أنه عبر من الأراضي اللبنانية. وأفاد بأن أنظمة الدفاع الجوي أطلقت صواريخ اعتراضية باتجاه الهدف، فيما لم ترد تقارير عن إصابات.

وعلى الجانب اللبناني، أفادت مصادر محلية بسلسلة غارات استهدفت محيط علي الطاهر، والنبطية الفوقا، وأطراف عربصاليم، حيث قيل إن إحدى الغارات استهدفت غرفة قرب مقبرة البلدة.

كما طال القصف المدفعي الإسرائيلي مناطق وادي الحجير، دوحة كفررمان، المنصوري، علي الطاهر والنبطية الفوقا، مع تسجيل قصف بالفوسفور في بعض هذه المناطق، وفق المصادر المحلية.

وأفادت المصادر نفسها بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت شقة في حي المسلخ، من دون تسجيل إصابات، فيما استمر القصف والتمشيط في عيتا الجبل، المنصوري، زوطر الشرقية وبيت ياحون.

وفي تطور آخر، أفادت مصادر محلية بإحراق الجيش الإسرائيلي عددًا من المنازل في بلدة طلوسة، إلى جانب استهداف المنصوري وزوطر الشرقية بالقصف المدفعي، ورصد تحركات لآليات إسرائيلية في بلدة حداثا.

وتأتي هذه التطورات بينما يواصل الجيش الإسرائيلي نشاطه العسكري في المنطقة الأمنية داخل جنوب لبنان، حيث أعلن أمس عن العثور على صواريخ مضادة للدروع وقاذفات وقنابل وعبوات وبنى عسكرية تابعة لحزب الله.