مصر أمام استحقاقات خارجية بـ62.8 مليار دولار.. عام حاسم لإدارة الديون والسيولة

تدخل مصر فترة مالية شديدة الحساسية مع استحقاقات خارجية تقدر بنحو 62.8 مليار دولار خلال 12 شهراً، من نيسان/أبريل 2026 وحتى آذار/مارس 2027، وفق بيانات منسوبة إلى تحديث قاعدة بيانات البنك الدولي الخاصة بالدين الخارجي.

ولا يعني الرقم أن القاهرة ستضطر إلى إخراج 62.8 مليار دولار نقداً من احتياطياتها خلال عام واحد، لكنه يعكس الحجم الإجمالي للالتزامات الخارجية التي تصل إلى آجال الاستحقاق، في وقت تحاول فيه الحكومة والبنك المركزي إدارة جدول الدين، والحفاظ على تدفق العملات الأجنبية، وتجنب عودة الضغوط الحادة على سوق الصرف.

وتتوزع هذه الالتزامات بين نحو 55.8 مليار دولار من أصل الدين، وحوالي 7 مليارات دولار فوائد، ما يضع قدرة مصر على تأمين السيولة الدولارية في مقدمة التحديات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

الودائع الخليجية تخفف جزءاً من الضغط

لكن قراءة الرقم الإجمالي تحتاج إلى تفكيك مكوناته. فمن أصل 55.8 مليار دولار من أقساط أصل الدين، هناك نحو 21.1 مليار دولار في صورة ودائع وعملات أجنبية لدى البنك المركزي المصري.

وتكتسب هذه الودائع أهمية خاصة لأن جزءاً كبيراً منها مرتبط بودائع خليجية، سبق للدول المودعة أن تعهدت بتجديد جانب منها، فيما تبرز أيضاً إمكانية تحويل جزء من هذه الأموال إلى استثمارات داخل الاقتصاد المصري.

وفي حال التجديد أو تحويل الودائع إلى استثمارات، لن تضطر مصر بالضرورة إلى تدبير كامل قيمتها من مواردها الدولارية عند حلول آجال الاستحقاق. وهذا يعني أن الرقم البالغ 62.8 مليار دولار يعكس حجم الالتزامات المستحقة أكثر مما يعكس صافي التدفقات النقدية الخارجة من الاقتصاد.

مع ذلك، فإن وجود هذا الحجم من الاستحقاقات يظل مؤشراً على حجم الضغط الذي تواجهه المالية المصرية، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من الالتزامات الأخرى يحتاج إلى السداد أو إعادة التمويل في مواعيد محددة.

أين تتركز الاستحقاقات؟

تكشف خريطة الاستحقاقات عن تفاوت واضح بين الأرباع الأربعة الممتدة حتى مارس 2027.

ويأتي الربع الثاني من عام 2026 في صدارة الفترات الأكثر ضغطاً، مع استحقاقات تبلغ نحو 24.39 مليار دولار، بينها 7.1 مليارات دولار في صورة ودائع وعملات لدى البنك المركزي.

وفي الربع الثالث، تنخفض الاستحقاقات إلى نحو 13.94 مليار دولار، بينها 4.5 مليارات دولار ودائع وعملات.

أما الربع الرابع من العام، فتبلغ الالتزامات نحو 13.7 مليار دولار، من بينها 5.45 مليارات دولار ودائع وعملات لدى البنك المركزي.

وفي الربع الأول من عام 2027، تصل الاستحقاقات إلى نحو 10.8 مليارات دولار، تتضمن 4.14 مليارات دولار من الودائع والعملات.

وبجمع الاستحقاقات الفصلية، يصل الإجمالي إلى نحو 62.83 مليار دولار، وهو الرقم الذي يقف وراء تقدير الاستحقاقات الخارجية عند نحو 62.8 مليار دولار.

21.1 مليار دولار.. الرقم الأكثر حساسية

تبدو الودائع والعملات الأجنبية، البالغة 21.1 مليار دولار، النقطة الأكثر أهمية عند تقييم المخاطر الفعلية.

ويمثل هذا المبلغ نحو 37.8% من إجمالي أصل الدين المستحق، البالغ 55.8 مليار دولار. ولذلك فإن التعامل معه باعتباره ديناً تجارياً أو سندات دولية يتعين سدادها نقداً ونهائياً قد يعطي صورة مبالغاً فيها عن حجم الضغط الفعلي على احتياطيات النقد الأجنبي.

فالودائع، بخلاف بعض أشكال الدين الخارجي، يمكن أن تخضع لإعادة الجدولة أو التجديد، كما يمكن تحويل جزء منها إلى استثمارات، وهو ما يقلل الحاجة إلى خروج كامل قيمتها من النظام المالي المصري.

وتظل الودائع الخليجية تحديداً عنصراً مهماً في هذه المعادلة، إذ إن استمرارها داخل النظام المصرفي المصري يمنح القاهرة مساحة أكبر لإدارة السيولة وتوزيع الالتزامات على فترة زمنية أطول.

لكن ذلك لا يعني اختفاء المشكلة. فحتى مع إعادة تدوير جزء من هذه الودائع، ستظل مصر مطالبة بتوفير مليارات الدولارات لسداد أقساط وفوائد والتزامات أخرى خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً.

من أين ستأتي مصر بالدولارات؟

هنا ينتقل التحدي من مجرد إدارة جدول الدين إلى قدرة الاقتصاد المصري على توليد العملات الأجنبية.

وتعتمد القاهرة على مجموعة من المصادر لتأمين احتياجاتها الدولارية، أبرزها عائدات السياحة، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، والصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب التمويل الخارجي وإعادة تمويل بعض الالتزامات القائمة.

وتزداد أهمية هذه التدفقات كلما اقتربت مواعيد السداد، لأن انتظامها يمنح البنك المركزي والحكومة مساحة أكبر لإدارة السوق وتلبية الالتزامات الخارجية من دون خلق ضغط حاد على الجنيه أو استنزاف الاحتياطيات.

ومن هنا، فإن تقييم قدرة مصر على الوفاء بالاستحقاقات لا يعتمد على حجم الدين وحده، بل على طبيعة كل التزام، وهوية الدائن، ونوع الأداة المالية، وإمكان إعادة التمويل أو التجديد، إضافة إلى توقيت الاستحقاق.

الربع الثاني.. الاختبار الأصعب

يبقى الربع الثاني من عام 2026 الاختبار الأكبر في جدول الاستحقاقات، مع التزامات تبلغ نحو 24.39 مليار دولار، أي ما يقارب 38.8% من إجمالي استحقاقات الأشهر الـ12.

ويأتي الربع الثالث في المرتبة التالية بنحو 13.94 مليار دولار، ثم الربع الرابع بـ13.7 مليار دولار، قبل أن تنخفض الاستحقاقات إلى نحو 10.8 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2027.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الجزء الأكبر من الضغط سيتركز خلال عام 2026، ما يجعل إدارة التدفقات الدولارية خلال هذه المرحلة عاملاً أساسياً في الحفاظ على استقرار سوق الصرف ومنع تراكم فجوات تمويلية جديدة.

إدارة الدين بدلاً من السداد فقط

وتأتي هذه الاستحقاقات في وقت تحاول فيه مصر إعادة تشكيل هيكل ديونها الخارجية، وليس مجرد التعامل مع كل استحقاق باعتباره دفعة نقدية منفصلة.

وتقوم الاستراتيجية على مزيج من السداد وإعادة التمويل، وتجديد بعض الودائع، وتحويل جزء من الالتزامات إلى استثمارات، إلى جانب جذب تدفقات جديدة من الاستثمار الأجنبي والعملات الصعبة.

وبالتالي، فإن الرقم البالغ 62.8 مليار دولار ينبغي قراءته باعتباره حجم الالتزامات الخارجية التي تدخل آجال الاستحقاق خلال عام، وليس فاتورة صافية يتعين دفعها بالكامل نقداً.

لكن الرسالة الأهم بالنسبة إلى الأسواق تبقى واضحة: مصر تدخل فترة تتطلب إدارة دقيقة للسيولة الخارجية، لأن نجاحها في تجاوز هذا الجدول لن يعتمد فقط على حجم الاحتياطيات، بل أيضاً على قدرتها على تأمين تدفقات مستمرة من العملات الأجنبية، وإعادة تمويل جزء من ديونها، والحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين في قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته.