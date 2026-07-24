أعلن المجلس الإقليمي وادي الأردن، الجمعة، وفاة زهافا شاؤول والدة الجندي الإسرائيلي الراحل الرقيب أول أورون شاؤول، الذي احتُجز جثمانه في قطاع غزة منذ عام 2014 خلال عملية "الجرف الصامد"، قبل أن تعلن إسرائيل استعادته في عملية نفذها الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) قبل نحو عام.

وخاضت زهافا شاؤول وعائلتها على مدار سنوات طويلة نضالًا متواصلًا من أجل إعادة جثمان نجلها ودفنه في إسرائيل، حيث كان يُعتبر من الجنود الذين لم يُعرف مكان دفنهم بعد مقتله خلال الحرب.

وكان والد أورون، هرتسل شاؤول، قد توفي بعد معاناة مع مرض صعب، دون أن يشهد عودة نجله إلى البلاد. كما عانت زهافا خلال السنوات الأخيرة من مرض السرطان.

وأعلنت العائلة أن مراسم تشييعها ستقام يوم الأحد في مقبرة بوريا، حيث ستُدفن إلى جانب زوجها الراحل وإلى جوار قبر ابنها أورون.

ونعت السلطات المحلية زهافا شاؤول، ووصفتها بأنها "امرأة نبيلة وكريمة خاضت معركة استمرت أكثر من عشر سنوات من أجل إعادة ابنها إلى مثواه الأخير"، معربة عن تضامنها مع العائلة في هذه اللحظات.