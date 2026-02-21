أكد الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت، تنفيذ سلسلة غارات جوية دقيقة على منطقة البقاع اللبنانية، أسفرت عن مقتل عدد من مسلحي حزب الله بينهم قياديون في ثلاثة مقرات مختلفة للمنظمة، وذلك بحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم الجيش.ووفقا لمصادر إسرائيلية وصلت المقاتلات الإسرائيلية سرا والقت ستة قنابل بنفس الوقت في بعلبك.

ومن أبرز قادة حزب الله في الغارة ، كان حسين ياغي – نجل عضو برلمان سابق لحزب الله محمد حسن ياغي، والذي يُعتبر أحد مؤسسي التنظيم، وشغل مناصب عديدة، من بينها منصب مساعد حسن نصر الله، وُصِف في وسائل إعلام موالية للحزب بأنه "قائد جهادي" وقتل "دفاعًا عن لبنان وشعبة"، والقيادي محمد إبراهيم الموسوي ، وعلي زيد الموسوي، وقاسم مهدي ، وحسين سبلاني.

أوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه أن المقرات المستهدفة كانت تستخدم لتخطيط عمليات إطلاق صواريخ ورصد هجمات محتملة ضد إسرائيل، مؤكداً "أن نشاط الحزب الأخير كان يهدد أمن إسرائيل ومواطنيها مباشرة".

هجوم منفصل على مقر لحماس

في سياق متصل، شن الجيش الإسرائيلي إسرائيل هجومًا بحريًا على مقر لحركة حماس في مخيم عين الحلوة بصيدا جنوب لبنان، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين، وفق ما أفادت مصادر لبنانية.

من جانبه ،أصدر حزب الله بيانًا ينتقد الحكومة اللبنانية، معتبرًا أن الإدانات الرسمية لا تكفي. في حين أدان الرئيس اللبناني الغارات الإسرائيلية، واعتبرها انتهاكًا للسيادة الوطنية.

السياق الأمني

تأتي هذه الغارات في إطار تصعيد التوترات على الحدود اللبنانية–الإسرائيلية، في ظل مخاوف إسرائيلية من تدخل حزب الله في أي مواجهة محتملة مع إيران، في حال تعرضت للهجوم.