مصر: إخلاء سبيل رئيس نيابة بعد 15 يوماً من إعتقاله

أخلت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، أمس السبت، سبيل المستشار خالد محمد علي عبد السلام عيسى، الرئيس بالنيابة الإدارية، عقب القبض عليه منذ نحو 15 يوماً من قبل هيئة الرقابة الإدارية في مصر من داخل مبنى هيئة الرقابة الإدارية في مدينة 6 أكتوبر، بزعم تورطه في قضية فساد.

وكان مصدر قضائي بارز في هيئة النيابة الإدارية، كشف في وقت سابق، عن تفاصيل واقعة القبض على المستشار.

ففي تمام العاشرة والنصف صباحاً يومها، جاءت قوة من ضباط وعناصر هيئة الرقابة الإدارية إلى مقر هيئة النيابة الإدارية، وجرى التنسيق مع إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية للتصريح بالدخول والقبض على المستشار، حسب موقع العربي الجديد.

وتابع المصدر أنه استُدعي المستشار المقبوض عليه من قبل إدارة التفتيش القضائي، بالإضافة إلى مستشار آخر يدعى محمد زهران، الرئيس بالنيابة الإدارية. ولدى حضور المستشار الأول، أُعد كمين له من ضباط الرقابة الإدارية وقُبِض عليه واقتيد إلى جهات التحقيق المختصة.

ويشار إلى أن مجلس التأديب في هيئة النيابة الإدارية سبق أن أصدر قراراً بتوقيع عقوبة اللوم التأديبية على المستشار المقبوض عليه في المحاكمة التأديبية التي عقدت له على خلفية استدعائه اللواء حسين الجندي، مساعد وزير الداخلية السابق وسكرتير عام محافظة الغربية الحالي، للتحقيق معه في إحدى القضايا التي تضمنت اتهامه بارتكاب مخالفات إدارية.