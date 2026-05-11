إسرائيل تدرس تقليص المساعدات إلى غزة وسط اتهامات لحماس بالاستفادة منها

كشفت تقارير إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن يناقشون تقليص حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، في ظل تقديرات تفيد بأن الكميات الحالية تتجاوز الاحتياجات الفعلية للسكان.

وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية للقناة الإسرائيلية 12، ترى المؤسسة الأمنية أن الظروف الحالية تختلف عن المراحل الأولى بعد اندلاع الحرب، وأن استمرار إدخال مئات الشاحنات يومياً لم يعد مبرراً وفق التقييمات القائمة.

وتقول المصادر إن جزءاً كبيراً من المساعدات يقع تحت سيطرة حماس، عبر فرض ضرائب ورسوم على التجار والأسواق المحلية، وهو ما تعتبره إسرائيل مصدراً لتمويل الأنشطة العسكرية والإدارية للحركة.

كما تتهم إسرائيل حماس باستغلال فترة التهدئة لإعادة تفعيل مؤسساتها المدنية والإدارية وتعزيز نفوذها داخل القطاع، بالتوازي مع استمرار الخلافات حول شروط تثبيت وقف إطلاق النار.

وتأتي هذه التطورات وسط جهود دبلوماسية متواصلة للحفاظ على التهدئة ومنع انهيار الاتفاقات القائمة، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تداعيات إنسانية وأمنية قد تنجم عن أي تغيير في آلية إدخال المساعدات إلى غزة.