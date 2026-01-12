اعتقال شخصية دينية بارزة في طرطوس يثير توترا: ماذا نعرف عن الشيخ آصف مهنا؟

تشهد منطقة دريكيش في ريف طرطوس في الساحل السوري حالة من التوتر الأمني، على خلفية استمرار توقيف الشيخ آصف مهنا، أمين سر المجلس العلوي في طرطوس، من قبل جهات أمنية، دون صدور بيان رسمي يوضح أسباب التوقيف أو التهم الموجهة إليه حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وبحسب مصادر محلية، نفذت قوة تابعة للأمن العام قبل أسبوع عملية مداهمة في قرية بيت تليجة التابعة لدريكيش، بمشاركة عدد من الآليات، حيث جرى توقيف الشيخ مهنا من دون إبراز مذكرة قضائية، وفق ما أفاد به مقربون منه. وأشارت مصادر اعلامية محلية في طرطوس إلى أن التوقيف جاء بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت عددًا من المشاركين في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مناطق من الساحل السوري ومناطق أخرى قبل أسبوعين.

من هو الشيخ آصف مهنا؟

يُعد الشيخ آصف مهنا من الشخصيات الدينية والاجتماعية المعروفة في ريف طرطوس. وُلد في قرية بيت يوسف، وينحدر من عائلة عريقة في الساحل السوري، وهو حفيد الشيخ يوسف مهنا. نشأ في بيئة محافظة، وعُرف منذ شبابه بالالتزام الأخلاقي ومساعدة الآخرين، رغم الظروف المعيشية الصعبة التي مرّ بها.

عمل الشيخ مهنا مدرسًا للغة العربية لسنوات، من بينها فترات تدريس في مدارس محافظة إدلب، إلى جانب نشاطه الديني كإمام في قريته. وتلقى علومه الدينية في مجالات متعددة، شملت الفقه الجعفري والمذاهب الإسلامية الأربعة، كما اهتم بدراسة النصوص الدينية المسيحية، ما جعله، بحسب مقربين منه، منفتحًا على الحوار بين الأديان وصاحب خطاب ديني معتدل.

خطاب معتدل ونشاط اجتماعي

عرف عن الشيخ آصف مهنا دعوته الدائمة إلى نبذ العنف والحفاظ على السلم الأهلي، وحرصه على تهدئة الأوضاع خلال فترات التوتر. وخلال احتجاجات سابقة، دعا إلى سلمية التحركات وتجنب التصعيد، في محاولة للحفاظ على النسيج الاجتماعي في المنطقة.

وعلى الصعيد المجتمعي، شارك مهنا في مبادرات تنموية وخيرية، من بينها تشجيع زراعة الزعفران في الساحل السوري، وهو مشروع وفّر، بحسب القائمين عليه، مصدر دخل لعدد من العائلات. كما أسس جمعية خيرية محلية قدّمت مساعدات إنسانية لعشرات القرى، ورفع مطالب تتعلق بتحسين أوضاع المتقاعدين والإفراج عن معتقلين يعتبرهم مظلومين.

مواقف عامة سابقة

تشير مصادر مقربة من الشيخ مهنا إلى أنه تعرض في مراحل سابقة لمضايقات خلال خدمته العسكرية في الحرس الجمهوري عام 2005، بسبب مواقف ناقدة لممارسات اعتبرها مجحفة. كما رفض، وفق هذه المصادر، عروضًا لتولي مناصب سياسية، مفضّلًا الاستمرار في العمل الديني والاجتماعي.

مطالبات بالتوضيح

حتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا يوضح أسباب توقيف الشيخ آصف مهنا أو الإطار القانوني للإجراءات المتخذة بحقه، في وقت تتصاعد فيه الدعوات من أبناء المنطقة وناشطين حقوقيين إلى توضيح ملابسات الاحتجاز وضمان احترام الإجراءات القانونية وحقوق الموقوفين.