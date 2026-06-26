تحذير شديد: إسرائيل غير مستعدة لمواجهة زلزال كبير

في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب فنزويلا، ذكّر مراقب الدولة في إسرائيل، ماتننياهو إنغلمان، بالثغرات المستمرة في البلاد فيما يتعلق بالاستعداد للزلازل، وخاصة فيما يتعلق بتقوية المباني الواقعة في المناطق الأكثر عرضة للخطر.

استنادًا إلى عدة تقارير نُشرت في السنوات الأخيرة، يؤكد ماتانياهو إنغلمان أن إسرائيل لم تتخذ بعد التدابير اللازمة لمواجهة زلزال واسع النطاق. في تقرير مخصص للتجديد الحضري نُشر في يونيو 2026، يرى أن تعزيز مقاومة الزلازل للمباني ليس مدمجًا بشكل كافٍ في سياسات التجديد الحضري، وأن المشاريع الكبرى لا تزال غير كافية في المناطق الأكثر عرضة للخطر.

يشير التقرير أيضًا إلى أنه، رغم التوصيات التي قدمها مراقب الدولة، لم تعتمد الحكومة حتى الآن استراتيجية وطنية ولا خطة شاملة للتجديد الحضري. وما يثير القلق أكثر، أنه لم يُصدر أي تصريح بناء بين عامي 2017 و2025 لثلاثة وعشرين مشروع هدم وإعادة بناء (بينوي-بينوي) التي تدعمها بلديات بيسان، طبريا، صفد، وكريات شمونة، رغم أن هذه المدن من بين الأكثر عرضة للمخاطر الزلزالية والتهديدات الأمنية.

في تقرير سابق نُشر في يناير 2024، كان متنياهو إنغلمان قد حذر بالفعل من أن "حدوث زلزال كبير في إسرائيل ليس إلا مسألة وقت"، وأكد على ضرورة الاستعداد العاجل لذلك. وقد أعرب حينها عن أسفه لأن السنوات الخمس التي مضت منذ التدقيق السابق لم يتم استغلالها لتحسين مستوى جاهزية البلاد بشكل ملموس.

على ضوء الزلزال الذي وقع في فنزويلا، يجدد المراقب العام للدولة دعوته لتسريع إجراءات الوقاية، معتبراً أن إسرائيل لا تزال حتى اليوم غير مستعدة بشكل كافٍ لمواجهة كارثة زلزالية كبرى.