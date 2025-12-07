إسرائيل تكشف شبكة أموال سرّية لحماس داخل تركيا تديرها طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم، عن كشف شبكة سرّية لتحويل الأموال تابعة لحركة حماس تعمل من داخل تركيا، قالا إنها تُدار تحت توجيه مباشر من إيران وتهدف إلى تمويل نشاطات الحركة.

ووفقاً للبيان المشترك، تُظهر وثائق تم ضبطها أن حماس تدير شبكة صرّافين من أبناء قطاع غزة يقيمون في تركيا، وتستغل البنية المالية في البلاد لتحويل مئات ملايين الدولارات إلى قياداتها. وتشمل عمليات الشبكة استلام الأموال الإيرانية وتخزينها ونقلها إلى مؤسسات الحركة.

ونشر الجيش الإسرائيلي وثائق وصفها بأنها "جزء صغير من نشاط الشبكة"، تُظهر تحويلات مالية بلغت مئات آلاف الدولارات.

وكشف الجيش والشاباك عن هوية ثلاثة من العاملين في الشبكة:

تامر حسن: مسؤول بارز في وزارة مالية حماس يقيم في تركيا ويعمل بتوجيه مباشر من القيادي خليل الحية.

خليل فراونة: صرّاف يعمل ضمن الشبكة المالية لحماس.

فريد أبو داير : صرّاف آخر ينشط في الإطار ذاته.

وقال البيان إن حركة حماس، التي تلقت "دعماً وتشجيعاً مباشراً من إيران"، تواصل — رغم الدمار الواسع الذي لحق بقطاع غزة — محاولاتها تنفيذ عمليات ضد إسرائيل وإعادة بناء قوتها العسكرية والمالية من خارج القطاع.

تحذيرات من التعامل مع الشبكة المالية

وحذّر الجيش الإسرائيلي والشاباك من إقامة أي علاقات أو تعاملات مع الشبكة التي تم كشفها أو أي أذرع اقتصادية مرتبطة بحركة حماس، معتبرين أن هذه الشبكات تشكل جزءاً من "منظومة تمويل الإرهاب" التي تعمل على المستوى الإقليمي.