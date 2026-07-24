من هي أفراح الزوبة؟ أول امرأة تصبح وزيرة للخارجية في تاريخ اليمن

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، قرارًا جمهوريًا بتعيين أفراح الزوبة وزيرةً للخارجية وشؤون المغتربين، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ اليمن.

وجاء القرار ضمن تعديل وزاري محدود شمل أيضًا تعيين بدر باسلمة وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، وعهد جعسوس وزيرةً للإدارة المحلية، في إطار إعادة توزيع عدد من الحقائب الوزارية.

وتخلف الزوبة في منصبها الجديد رئيس الحكومة، الذي كان يتولى حقيبة الخارجية، بعدما شغلت سابقًا منصب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الحالية، لتكون من أبرز الوجوه النسائية التي دخلت مجلس الوزراء اليمني منذ عام 2015.

وتتمتع الزوبة بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات الإدارة العامة، والإصلاح المؤسسي، والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، حيث تولت مناصب قيادية عدة في مؤسسات الدولة، وأسهمت في إدارة برامج الإصلاح والتنسيق مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة.

وشغلت سابقًا منصب المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، وأشرفت على تنسيق مشاريع مع جهات دولية، من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

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كما لعبت دورًا بارزًا خلال المرحلة الانتقالية، من خلال عملها نائبًا للأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وعضويتها في لجنة صياغة الدستور، إلى جانب عملها مستشارة لرئيس الوزراء في ملفات الإغاثة الإنسانية والتنمية.

وتحمل الزوبة درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، وماجستير في صحة المجتمع والاقتصاد الصحي من جامعة كيبانغسان في ماليزيا، إضافة إلى بكالوريوس في الصيدلة من جامعة صنعاء.

ويُنظر إلى تعيينها وزيرةً للخارجية على أنه خطوة تاريخية في مسار تعزيز مشاركة المرأة في المناصب السيادية في اليمن، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات سياسية ودبلوماسية واقتصادية معقدة.