مستشار نتنياهو يوضح حقيقة "هل تلقى نتنياهو تحذيرا إماراتيا"؟

نفى توباز لوك، مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح الثلاثاء، ما ورد في تقرير لصحيفة "هآرتس" بشأن تلقي نتنياهو تحذيرًا مباشرًا من دولة الإمارات قبل نحو أسبوع ونصف من هجوم 7 أكتوبر، يفيد بأن حركة حماس كانت تخطط لتنفيذ هجوم كبير ضد إسرائيل.

وقال لوك، في مقابلة مع هيئة البث الرسمية "كان"، إنه أجرى مراجعة بشأن الأمر، ولم يجد أي دليل على إجراء مكالمة من هذا النوع خلال الفترة المذكورة.

وأضاف أن الاتصالات بين قادة الدول لا تتم بمعزل عن الأجهزة الرسمية، موضحًا أن مستشار الأمن القومي أو السكرتير العسكري لرئيس الوزراء أو مستشارًا سياسيًا يكون عادة حاضرًا في مثل هذه المحادثات، كما يتم توثيق مضمونها وتحويل ملخصاتها إلى الجهات المعنية في المؤسسة الأمنية.

وبحسب لوك، فإن نتنياهو لم يكن ليحتفظ بتحذير من هذا النوع لنفسه، بل كان سيعمل على إبلاغ الأجهزة الأمنية به واتخاذ الإجراءات اللازمة.

خلاف حول سجلات مكتب نتنياهو

وتطرق لوك أيضًا إلى السجلات المحجوبة في جدول أعمال نتنياهو خلال نهاية سبتمبر/أيلول 2023، قائلًا إن مراجعة أجريت مع رئيس ديوان رئيس الوزراء، تساحي برفرمان، أظهرت أن الاجتماعات المشار إليها كانت مع مسؤولين إسرائيليين، وليس مع ممثلين عن دول أجنبية.

وكان تقرير "هآرتس" قد أفاد بأن رئيس الإمارات محمد بن زايد حذر نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر من أن زعيم حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، يخطط لـ"خطوة كبيرة" ضد إسرائيل، فيما نفت رئاسة الوزراء الإسرائيلية التقرير ووصفت ما ورد فيه بأنه "كذب مطلق".

لوك يدافع عن أداء نتنياهو في 7 أكتوبر

وفيما يتعلق بأداء نتنياهو صباح هجوم 7 أكتوبر، رفض لوك الانتقادات المتعلقة بموعد وصول رئيس الوزراء إلى مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، مؤكدًا أنه وصل قبل الساعة الثامنة صباحًا، وأنه تحدث معه في وقت مبكر من ذلك الصباح.

وتأتي تصريحات لوك في ظل جدل مستمر حول الجدول الزمني لتحركات نتنياهو في الساعات الأولى للهجوم. وكانت رئاسة الوزراء قد نشرت جدولًا زمنيًا قالت فيه إن نتنياهو تلقى أول تحديث عن بدء الهجوم الساعة 06:29، وتحدث مجددًا مع سكرتيره العسكري عند الساعة 06:44، ثم غادر إلى مقر وزارة الدفاع عند الساعة 07:30 ووصل الساعة 08:22.

كما نفى لوك أن يكون نتنياهو قد انتظر ثلاث ساعات قبل التواصل مع رئيس الأركان، مشيرًا إلى أنه يتذكر وجود رئيس الأركان في مكتبه قبل نزول المسؤولين إلى غرفة القيادة.

تصريحات بشأن سارة نتنياهو ويائير غولان

وتطرق لوك أيضًا إلى مقابلة سارة نتنياهو على القناة 14، موضحًا أن المقابلة عُرضت على رئيس الحكومة ومحيطه قبل بثها، باعتبارها مقابلة مسجلة وخضعت للمونتاج.

وعلى خلفية تصريحات سارة نتنياهو بشأن يائير غولان، أشاد لوك بأداء الأخير خلال صباح 7 أكتوبر، قائلًا إن كل من قاتل في ذلك اليوم وواجه الهجوم يستحق التقدير.

وفي الشأن السياسي، نفى لوك وجود نية لحجز مقعد ليائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء، ضمن قائمة حزب الليكود، كما أقر بأن نتنياهو أخطأ عندما نشر في بداية الحرب تغريدات هاجم فيها قادة المؤسسة الأمنية.

أما بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة ادعاء في محاكمة نتنياهو، فقال لوك إنه لا توجد مفاوضات جارية بهذا الشأن، مضيفًا أن أي صفقة من وجهة نظر رئيس الوزراء يجب أن تتضمن اعترافًا بوجود مؤامرة ضده والاعتذار عنها.