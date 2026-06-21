كشف الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد) أنه تم العثور على نفق تحت أرضي بداخله مئات الأسلحة وأربعة فتحات إطلاق موجهة نحو دولة إسرائيل في قرية مجدل زون جنوبي لبنان.

قوات فريق القتال اللوائي 551 تحت قيادة الفرقة 91 تعمل في منطقة قرية مجدل زون، على عمق حوالي 10 كيلومترات داخل لبنان. النتائج من العملية في القرية تُظهر أن القرية كانت محصنة ومليئة ببنى تحتية مسلحة، من بينها نفق هام تحت الأرض تم الكشف عنه.

خلال العملية، تم القضاء على أكثر من 20 من عناصر حزب الله، من بينهم أكثر من 10 عناصر من وحدة "قوة الرضوان"، وتم تدمير أكثر من 50 بنية تحتية مسلحة، منها مواقع مراقبة ومستودعات أسلحة. بالإضافة إلى ذلك، اكتشفت قوات وحدة "يهلوم" نفقا تحت أرضي مهمًا بطول يزيد عن 200 متر، يحتوي على أربعة فتحات إطلاق و12 غرفة، من بينها غرف للمعيشة وغرف استخدمت لتخزين العبوات الناسفة، الصواريخ المضادة للدروع والطائرات المُسيّرة.

النفق العملاق، على عمق نحو 29 متراً تحت سطح الأرض، والذي تم بناؤه في قلب قصبة مدينة مجدل زون، كان يعمل كموقع لتجميع الطائرات المسيرة. في عام 2024، نفذ سلاح الجو هجوماً على مدخل النفق. ما يميز هذا النفق هو بناؤه المرتكز على هندسة إيرانية. الممرات تحت الأرض واسعة جداً بحيث تسمح بحركة المركبات داخلها.