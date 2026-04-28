حادث غير مسبوق في إسرائيل: حريديم يقتحمون منزل قائد الشرطة العسكرية

اقتحم عشرات من المتشددين (الحريديم) منزل قائد الشرطة العسكرية في إسرائيل، العميد يوفال يامين، في مدينة أشكلون، مساء الثلاثاء، فيما كانت عائلته داخل المنزل، في حادثة أثارت موجة إدانات واسعة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 25 مشتبهًا على خلفية الحادث، الذي وصفه رئيس الأركان إيال زامير بأنه “تجاوز خطير لخط أحمر”، داعيًا إلى تحرك حازم من جميع الأجهزة الأمنية.

كما أدان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس الحادث، مطالبين بالتعامل مع المتورطين “بأقصى درجات الحزم”.

احتجاجات متصاعدة على قانون التجنيد

ويأتي الحادث في ختام يوم من الاحتجاجات التي نظمها متشددون يهود ضد قانون التجنيد، حيث تم إغلاق الطريق رقم 4 قرب تقاطع “غِها” لعدة ساعات، احتجاجًا على اعتقال طلاب معاهد دينية.

وأثارت هذه الاحتجاجات انتقادات من مسؤولين محليين، بينهم عضو مجلس بلدية بني براك، الذي اعتبر أن إغلاق الطرق يضر بمئات آلاف المواطنين، خاصة الفئات الضعيفة.

خلفية قانونية وسياسية

تتزامن هذه التطورات مع نقاشات قانونية متواصلة بشأن تجنيد الحريديم، حيث طلبت المحكمة العليا من الحكومة الاستعداد لفرض عقوبات على من يرفضون الخدمة العسكرية، تشمل تقليص امتيازات اقتصادية واجتماعية.

كما تأتي في ظل جدل أوسع حول سياسات التجنيد، بعد تقارير عن خطط حكومية لتوسيع استدعاء قوات الاحتياط، مقابل انتقادات لغياب سياسة شاملة ومتساوية لتطبيق الخدمة العسكرية.